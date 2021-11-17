РИАМО - 17 ноя. В среду вечером пройдет очередной розыгрыш двух однокомнатных квартир среди москвичей, привившихся от коронавируса, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Участвовать в розыгрыше могут горожане старше 18 лет. Они должны сделать первую или третью прививку от коронавируса с 8 по 14 ноября.

Имена победителей объявят в прямом эфире телеканала «Москва 24». Позже информация появится на портале mos.ru.

Также можно узнать удалось ли выиграть квартиру на специальном сервисе с помощью полиса ОМС.

Вакцинация от коронавируса проходит бесплатно. Прививку можно сделать в городских поликлиниках и выездных пунктах.

Врачи напоминают, что единственным способом сохранить здоровье и спасти жизнь в период пандемии является вакцинация.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>