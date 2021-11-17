РИАМО - 17 ноя. Женщина погибла, мужчина пострадал после наезда электрички сообщением Черусти – Москва на перегоне станций Электрозаводская – Сортировочная Казанского направления Московской железной дороги, сообщается на сайте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

ЧП произошло вечером 16 ноября. Личность женщины устанавливается, мужчина был госпитализирован.

По данному факту назначена доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.