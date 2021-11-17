РИАМО - 17 ноя. Возгорание случилось в здании Механического завода в Серпухове, его локализовали на площади 2,9 тыс. кв. м, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

ЧП произошло по адресу: Серпухов, Северное шоссе, дом 1. Сообщение о возгорании в здании на втором этаже поступило в 01:45 в среду, площадь пожара составляла 150 кв.м. Объявлен ранг пожара №2.

В 02:31 огонь распространился на 2856 кв. м, в 06:50 пожарные локализовали возгорание на площади 2,9 тыс. кв. м.

На месте ЧП развернут штаб тушения пожара. Всего создано 4 участка тушения огня.

В данной работе участвуют 81 человек и 24 единицы техники, в том числе от МЧС: 43 человека и 13 единиц техники.

Согласно открытым данным, по вышеуказанному адресу расположено здание Механического завода, также там находятся производственные предприятия, изготовление сувениров, гостиница, сауна.