РИАМО - 17 ноя. В Москве и области в среду ожидается облачная погода с прояснениями, максимальная температура воздуха составит плюс 3 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура воздуха в Москве составит 0 – плюс 2 градуса. По области от минус 1 до плюс 3. Ветер западного направления со скоростью 5-10 м/с.

Атмосферное давление ожидается выше нормы. Содержание кислорода в воздухе в пределах нормы. Такая погода плохо переносится метеочувствительными людьми.