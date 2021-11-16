РИАМО - 16 ноя. На объекте культурного наследия федерального значения «Усадьба «Даровое» в Зарайске будет открыт музей-усадьба русского писателя Федора Достоевского. Ранее здесь проходили реставрационные работы, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

Работы по реставрации стали частью мероприятий, утвержденных указом президента России Владимира Путина «О праздновании 200-летия со дня рождения Ф.М. Достоевского». На их проведение по государственной программе Московской области «Культура Подмосковья» выделили 66,5 млн рублей.

Также потратили 1,2 млн рублей по нацпроекту «Культура». Средства пошли на создание мультимедийного гида, который призван расширить информационные возможности музея и помочь гостям комплекса лучше погрузиться в атмосферу деревенского детства русского классика.

Официальное открытие музея состоится 20 ноября. Гости музея смогут ознакомиться с экспозицией, которую можно условно поделить на две части. В интерьерной собраны типичные для среднепоместной усадьбы 30-х годов XIX века предметы, а в мультимедийной будут представлены этапы формирования усадьбы и образы Дарового, которые нашли отражение в творчестве Достоевского. Там же гости музея смогут увидеть археологические предметы, которые помогут в полной мере понять образ жизни людей той эпохи.