РИАМО - 16 ноя. Сотрудники Госадмтехнадзора Подмосковья ведут контроль за территориями как с помощью мобильных экипажей, так и при помощи областной системы «Безопасный регион». С начала работы в этой системе инспекторы ведомства приняли меры по 5762 нарушениям, 5134 из них устранили, сообщает пресс-служба Госадмтехнадзора Московской области.

«В том числе за прошедшую неделю выявлено 221 нарушение, устранено – 154», – отметил начальник Госадмтехнадзора Московской области – главный государственный административно-технический инспектор Подмосковья Олег Баженов.

В систему видеонаблюдения Московской области «Безопасный регион» входит 79057 камер, в том числе 380 «Умных камер». Они установлены в парках, скверах, на домах, подъездах, дорожных развязках и перекрестках.

Данные, которые сохраняются с помощью записывающих устройств, помогают обеспечивать в регионе общественный порядок.