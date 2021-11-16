РИАМО - 16 ноя. Для жителей Подмосковья в МФЦ проводятся консультации по вопросам погребения и похоронного дела, до конца ноября вони пройдут в Ногинске, Дубне, Королеве, Электростали и Одинцовском округе. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

«Подобного рода взаимодействие со специалистами значительно снижает риск оказаться жертвами мошенников в данной сфере», - подчеркнул зампредседателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев.

16 ноября встреча пройдет в Ногинске (ул. Самодеятельная, д. 35), 18 ноября — в Дубне, (ул. Станционная, д. 32), 23 ноября — в Королеве, (ул. Калинина, д. 6Б), 25 ноября — Одинцовский округ, поселок Старый Городок (ул. Школьная, д. 1), 30 ноября — в Электростали (улица Победы, д. 15, корп. 3).

На консультациях специалисты разбирают с жителями вопросы по получению социального пособия, оформлению удостоверения о захоронении, регистрации надмогильных сооружений, оформлению документов онлайн на региональном портале госуслуг и другие темы, связанные с ритуальным обслуживанием.