РИАМО - 16 ноя. Спектакль, поставленный по пьесе Максима Горького «Васса Железнова», вновь вернется в репертуар МХАТ, сообщается на сайте министерства культуры РФ.

Во вторник прошла встреча министра культуры РФ Ольги Любимовой и нового руководителя МХАТ имени М. Горького Владимира Кехмана.

Кехман отметил, что в театре продолжается творческий процесс и идут репетиции спектакля «Женщины Есенина». Премьера спектакля пройдет 3, 4 и 5 декабря. МХАТ имени М. Горького расскажет зрителям о поэте, обратившись к его личной жизни, к судьбам женщин, которые оставили след в его творчестве. В спектакле сыграют Андрей Вешкурцев, Екатерина Стриженова, Алиса Гребенщикова, Екатерина Волкова, Михаил Кабанов и другие.

Также руководитель театра отметил, что за последние годы в культурном учреждении не было ни одного спектакля, поставленного по произведениям Максима Горького. Поэтому в репертуар театра вернется пьеса «Васса Железнова».