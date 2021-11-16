РИАМО - 16 ноя. Информация, опубликованная в Telegram-канале Readovka, об обысках в управлении Росреестра по Московской области, не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Работа подмосковного Росреестра ведется в штатном режиме», - говорится в сообщении.

Ранее в Сети появилась информация, что в офисе управления Росреестра по Московской области проходят обыски.

Telegram-канал Readovka ссылался на информированного источника.