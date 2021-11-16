РИАМО - 16 ноя. Электростальцы отлично выступили на заключительном этапе Всероссийских соревнований по плаванию Mad Wave Challenge - 2021 в Казани. Так, Евангелина Шейнина выиграла 2 золотых и 1 серебряную медаль, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Всего в соревнованиях приняли участие 500 спортсменов из 21 региона России, а еще из Белоруссии и Молдовы.

Честь городского округа отстаивали пять воспитанников спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта «Электросталь».

По итогам соревнований Евангелина Шейнина дважды одержала победу: на дистанциях 50 и 100 м на спине. Также она завоевала серебряную медаль на дистанции 200 м на спине.

Спортсменка стала сильнейшей спинисткой турнира и получила сертификат победителя, который дает право на безвозмездной основе принять участие вместе с другими сильнейшими спортсменами турнира в тренировочном мероприятии летом 2022 года.