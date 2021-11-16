РИАМО - 16 ноя. После вмешательства Басманной межрайонной прокуратуры Москвы перед сотрудниками одной из компаний погасили задолженность по выплате заработной платы. Сумма долга составляла более 130 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Всего от противоправных действий пострадали 111 сотрудников компании. Прокуратура проверила, как в фирме соблюдаются требования законодательства.

По итогам работы Басманный межрайонный прокурор внес гендиректору компании представления, а также возбудил дела об административном правонарушении в отношении юридического и должностного лица. Их обвинили в правонарушении по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права».

В суд от имени прокурора были направлены исковые заявления о взыскании невыплаченной зарплаты в интересах 25 работников. После того, как в дело вмешалось Басманная межрайонная прокуратура, трудовые права работников были восстановлены, долги по выплате зарплаты погасили, а за задержку компенсировали в полном объеме.