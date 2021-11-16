РИАМО - 16 ноя. АО «Мособлгаз» вместе с представителями МФЦ запускают мобильные офисы по проекту «Социальная газификация» в Электростали, они будут работать в ноябре и декабре, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Там жители могут получить подробную информацию с разъяснениями, как оформить необходимый пакет документов для включения домовладения в программу, а также получить консультацию по ряду других услуг, предоставляемых МФЦ.

Ближайшие мобильные офисы будут работать: 23 ноября в п. Фрязево с 10:00 до 13:00, 23 ноября в д. Степаново с 14:00 до 16:00, 1 декабря в д. Всеволодово с 10:00 до 16:00, 7 декабря в д. Есино с 10:00 до 16:00, 12 декабря в с. Елизаветино с 10:00 до 16:00.

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области реализуется программа социальной газификации. Если населенный пункт вошел в программу социальной газификации, строительство газопровода до границ участка будет проведено в соответствии с единым графиком социальной газификации по Московской области.