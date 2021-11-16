РИАМО - 16 ноя. В магазине «Читай-город» в столичном ТРЦ «Европейский» 18 ноября в 19:00 российский музыкант, экономист, писатель, кандидат экономических наук Алексей Марков представит свою новую книгу «От подвала до стадиона. Как пробиться и гастролировать по миру», сообщает пресс-служба «Читай-города».

Марков является автором бестселлера «Хулиномика. Хулиганская экономика», книг «Криптвоюматика 2.0. Стань сыном маминой подруги» и «Жлобология 1.7. Откуда берутся деньги и почему не у меня».

В новой книге читатели узнают о Маркове-музыканте — фронтмене рок-группы, ездившей на гастроли по всему миру. Марков расскажет, как создать группу и стать успешным исполнителем на российском музыкальном рынке.

Вход на встречу свободный, но число мест ограничено. Гостям презентации нужно будет взять с собой средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.