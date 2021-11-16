РИАМО - 16 ноя. Выросший в детском доме TikTok-блогер Даня Милохин на шоу «ДокТок» познакомился с биологическими матерью и отцом, молодой человек также поговорил с родителями, сообщает Газета.ru.

На шоу родители блогера находились за кулисами. Милохин отказался от личной встречи, но пообщался с родителями по видеосвязи.

«Не понимаю, зачем нам встречаться. Для меня это чужой человек. Если бы ко мне на улице подошла женщина и представилась моей матерью, было бы то же самое. С братом она встречалась под камерами. Она пришла на шоу», — отметил Милохин.

Также блогер заявил, что не винит родителей в том, что они сдали его в детский дом.

Родители рассказали, что у известного блогера есть 14-летний брат Степан и 8-летняя сестра Лиза. Милохин им обрадовался и отметил, что хотел бы с ними пообщаться.

Даня Милохин родился в Оренбурге. В детский дом родители отдали его в 3 года вместе с братом Ильей.