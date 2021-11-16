РИАМО - 16 ноя. В Ледовом дворце спорта «Кристалл» в Электростали состоялся матч 11-го сезона чемпионата Ночной хоккейной лиги в дивизионе 18+, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

На льду встретились ХК «Сталь» (Электросталь) и ХК «Союз» (Павловский Посад). Со счетом 4:1 победу одержала «Сталь».

Ночная хоккейная лига создана в 2011 году по инициативе президента РФ Владимира Путина и прославленных хоккеистов с целью развития и популяризации массового любительского хоккея, пропаганды здорового образа жизни и создания условий для организации спортивного досуга населения.

Всероссийский турнир по хоккею среди любительских команд внесен в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий.