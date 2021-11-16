РИАМО - 16 ноя. Федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город» запускает просветительский проект – экомарафон. В ходе марафона экоактивисты расскажут, как правильно заботиться о себе и о планете. Экомарафон пройдет онлайн в соцсети «ВКонтакте», сообщает пресс-служба «Читай-города».

Экомарафон разработан вместе с экологической организацией «Собиратор» и соцсетью «ВКонтакте».

Участники марафона смогут развить экологическое мышление, научиться отличать ресайклинг от апсайклинга, смогут найти книги по этой теме. Так, «Читай-город» составил подборку книг по экологии и осознанному потреблению.

Принять участие в марафоне можно бесплатно, зарегистрировавшись по ссылке. Зарегистрироваться можно по 19 ноября. Пользователи с 20 по 26 ноября будут получать короткие видеолекции от «Читай-бота» в личных сообщениях во «ВКонтакте».

В описаниях к лекциям будут представлены чек-листы от «Собиратора», в которых будет рассказано, как снизить количество ненужных вещей, что делать с использованной упаковкой, куда стать старую одежду.

Среди участников экомарафона разыграют подарочные боксы. В конце, после прохождения небольшого теста, участники получат скидку на экоассортимент интернет-магазина «Читай-город» и косметику бренда «Голодный леший».

Контент для марафона был подготовлен координатором просветительских программ, экоспикером проекта «Собиратор» и общественного движения «РазДельныйСбор» Валерией Сидоровой, автором книги «Невыносимый мусор. Записки военкора мусорной войны», журналисткой, автором лаборатории «Однажды» Анной Титовой, автором детских книг о науке, создательницей научной онлайн-школы Татьяной Медведевой, основателями бренда безопасной косметики и бытовой химии «Голодный леший» Андреем и Александрой Половниковыми.