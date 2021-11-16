РИАМО - 16 ноя. Более 60 тыс. жителей Московской области приняли участие в первом онлайн-зачете на знание правил дорожного движения «Я знаю ПДД», который проходил с 11 октября по 11 ноября на портале https://zachetpdd50.ru. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

Из общего числа участников правильно на 19 из 20 вопросов ответили чуть более 12 тыс. человек, что составляет 21%. Наиболее активно в зачете принимали участие автомобилисты - более 38,5 тыс. человек (64%), еще 21,5 тыс. участников (36%) - пешеходы.

Самыми активными среди водителей стали автомобилисты со стажем больше 10 лет - 22,4 тыс. человек (37%). Порядка 8,4 тыс. участников (14%) - водители со стажем до 4 лет, и от 5 до 9 лет – 7,8 тыс. человек (13%).

Большинство участников теста – женщины (55%). В среднем на вопросы теста отвечали в течение 6 минут.

Участвовать в зачете можно было с 16 лет. Участники должны были за 20 минут ответить на 20 вопросов. Удачным считалось, если участники правильно ответили минимум на 19 вопросов.

«Лучше всего участники справились с вопросами о допустимой скорости передвижения, правильном расположении рук на руле и о дорожной разметке. Наиболее сложными оказались вопросы о правилах обгона при движении по главной дороге, подаче звуковых сигналов и о правилах обгона на железнодорожном переезде», – отметил замначальника полиции - начальник УГИБДД ГУ МВД России по Московской области Виктор Кузнецов.