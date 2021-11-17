РИАМО - 17 ноя. В новой Москве провели большую работу по повышению качества и надежности электроснабжения, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Высокий уровень надежности и безаварийности всех инженерных систем жизнеобеспечения является одной из важных составляющих комфортной городской среды», — сказал Бирюков.

Он добавил, что работы по улучшению качества энергоснабжения были проведены после присоединения новых территорий к городу. В Троицком и Новомосковском округах неизолированные провода поменяли на самонесущие изолированные. Были установлены 395 автоматических пунктов секционирования на воздушных линиях электропередачи – они автоматически отключают участок при перегрузке.

Более 1 тыс. трансформаторных подстанций модернизировали. Была внедрена интеллектуальная система управления электросетями. Благодаря ей можно удаленно регулировать работу электросетей. Организуются также тренировки по отработке действий при устранении возможных нарушений электроснабжения. Тренировки проводятся с участием ресурсоснабжающих компаний и префектур.

В новой Москве есть дополнительные места, где могут базироваться оперативные выездные бригады. Благодаря этому снизилось время реагирования на нештатные ситуации.

Сейчас в ТиНАО реконструируют и строят новые подстанции. Так, до конца 2021 года будет реконструирована подстанция«Битца». Это позволит создать дополнительные мощности на юго-западе города и в Новомосковском округе. В 2023 году планируют ввести в строй новую подстанцию «Саларьево» в Троицком округе.