РИАМО – 17 ноя. Сегодня в России отмечается День участковых уполномоченных полиции, во всем мире празднуют Международный день студентов, кроме того, 17 ноября является Днем защиты черных котов.

День участковых уполномоченных полиции

Каждый год 17 ноября в России отмечают свой профессиональный праздник участковые уполномоченные полиции. Праздник был учрежден в 2002 году.

Служба участковых в России всегда занимала важное место в системе органов внутренних дел. До участковых в России были квартальный надзиратель, урядник, околоточный надзиратель, участковый надзиратель, участковые инспектора милиции, участковые уполномоченные милиции.

Сейчас должность называется «участковый уполномоченный полиции». Участковые решают большинство вопросов на вверенных им участках, охраняют жизнь, здоровье, права и свободы граждан. В День участковых полиция проводит торжественные мероприятия, отличившихся сотрудников поощряют и награждают.

Международный день студентов

Международный день студентов учредили еще в 1941 году, а отмечать начали с 1946 года. Дату установили в память о чешских студентах-патриотах, которые в 1931 году вышли на демонстрацию в оккупированной фашистами Чехословакии.

Демонстрация была разогнана, кроме того, был застрелен один из студентов, его похоронили 15 ноября, а сама траурная церемония вновь перешла в демонстрацию. 17 ноября студенческие общежития были окружены, 1,2 тыс. студентов арестовали и заключили в концлагерь. Чешские вузы по приказу Гитлера были закрыты.

В наше время этот праздник отмечается во многих странах. Перед Международным днем студентом проводится Международная студенческая неделя борьбы за мир и дружбу.

Международный день недоношенных детей

Ежегодно 17 ноября отмечается Международный день недоношенных детей. Этот день призван обратить внимание на проблемы недоношенных детей, их семей, на повышение осведомленности о преждевременных родах.

Впервые его отметили в 2009 году в Вене. Сейчас в этот день во многих странах проводят тематические мероприятия, в их числе благотворительные акции, различные публикации, приемы, интервью и так далее. Цель всех мероприятий – проинформировать общество об опасности преждевременных родов и о профилактике сохранения полного срока беременности.

По данным мировой статистики, каждая 10-я беременность завершается преждевременными родами. В России преждевременные роды происходят в 5-6% случаев.

День защиты черных котов

Инициатором введения такого дня стала итальянская ассоциация по защите окружающей среды и животных.

По мнению зоозащитников, во многих странах распространено суеверное отношение к черным кошкам. Так, черных котов реже забирают из приютов.