РИАМО - 16 ноя. Онлайн-форум «Секреты победителей 2022» для предпринимателей Подмосковья пройдет 4 декабря. Участие в форуме бесплатное, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Онлайн-форум «Секреты победителей 2022» — это кладезь полезной информации для предпринимателей. В рамках форума участники обсудят новейшие маркетинговые стратегии, тренды таргетированной рекламы, узнают о способах удаленного управления и влиянии новых реалий на бизнес-процессы.

Откроет форум министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Среди спикеров - опытные предприниматели, коучи и эксперты. Они поделятся с участниками форума секретами ведения бизнеса, а также победами и неудачами в профессиональном плане.

Первые 100 зарегистрировавшихся участников форума получат подарок — доступ к библиотеке Alpina Digital на 1 месяц. Там можно найти для профессионального развития свыше 4 тыс. книг не только на русском, но и на английском языке.