РИАМО - 16 ноя. В Молодежном центре Электростали прошла викторина, посвященная 100-летию со дня рождения ученого Андрея Сахарова, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Участники ответили на 10 вопросов о биографии, жизни и творчестве советского физика-теоретика. Победитель викторины получил 2 билета в кино.

Андрей Сахаров (1921-1989) известен как один из создателей водородной бомбы и лауреат Нобелевской премии мира. Ученый занимался исследованиями в области магнитной гидродинамики, физики элементарных частиц, гравитации, космологии.