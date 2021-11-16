РИАМО - 16 ноя. На площадке Центрального дома культуры железнодорожника в столице 1 и 2 декабря состоится XI съезд некоммерческих организаций России – одного из ключевых мероприятий в сфере развития некоммерческого сектора, сообщает пресс-служба Общенационального союза некоммерческих организаций.

В рамках мероприятия пройдут пленарные сессии в стиле выступлений TEDx, экспресс-презентации региональных практик, биржа субконтрактов, семинары-практикумы, дискуссионные площадки и многое другое. Всего программа съезда включает в себя более 15 разноформатных мероприятий.

Помимо актуальных тем госполитики в сфере развития некоммерческого сектора, впервые на съезде НКО страны будет представлена концепция организации деятельности некоммерческих организаций по принципу социальных экосистем и кластеров, а также подходы к оценке социального воздействия таких систем.

Важной составляющей мероприятия станет формирование тезисов для совершенствования законодательства в сфере деятельности НКО, в том числе связанных с созданием федеральной и региональных стратегий и программ развития НКО, новых необходимых регламентов в сфере предоставления финансовой, имущественной, и информационной поддержки в регионах РФ.

Рекомендации по итогам мероприятия будут систематизированы и направлены в администрацию президента РФ, Госдуму, Совет Федерации, правительство для дальнейшей проработки.

Еще на съезде будет рассмотрена прикладная роль участия НКО в достижении национальных целей, а также российских и международных приоритетов в сфере устойчивого развития и повышения эффективности социально полезной деятельности.

Московская область находится на 14 месте в рейтинге ОПРФ по экономической значимости НКО. Регион имеет значительные показатели как в плане количества социально ориентированных НКО на душу населения, так и в плане финансового масштаба их деятельности, вполне заметного на фоне ВРП.