РИАМО - 16 ноя. Председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин считает, что котролировать состояние газовое оборудование в России нужно строже. Для этого стоит создать отдельную газовую инспекцию.

«Последние события говорят о том, что этого контроля де-факто не существует, потому что инциденты происходят даже в тех домах, которые формально этот контроль со стороны газовых компаний прошли», — сказал он.

Главная проблема отсутствия газового контроля — его отсутствие с точки зрения государственной службы, сообщает «Вечерняя Москва».

«У нас нет газового надзора или газовой инспекции, которая бы была государственным органом и выполняла свои функции в соответствии с утвержденным регламентом», — добавил эксперт.

По его мнению — ситуации может помочь передача этих функций действующим инспекциям. Например, можно создать техническое и контрольное подразделения в составе жилищной инспекции.