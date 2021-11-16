РИАМО - 16 ноя. Электростальская спортсменка отлично выступила на турнире по плаванию «Кубок Золотого кольца», она завевала 5 медалей, сообщает пресс-служба администрации городского округа Электросталь.

Заключительный этап Всероссийского детского турнира по плаванию «Кубок Золотого Кольца» прошел в Саранске. Электросталь на соревнованиях представила воспитанница МБУ «Мир спорта «Сталь» Анна Лосева.

За три дня турнира спортсменке удалось завоевать 5 медалей, 4 из которых высшей пробы. Золото Лосева выиграла на дистанциях 50, 100 и 200 м брассом, 100 м баттерфляем. Кроме того, она приняла участие в комбинированной смешанной эстафете в составе сборной команды Москвы и завоевала серебро.

Администрация округа поздравила юную спортсменку и ее тренера Светлану Капшукову с отличными результатами.