РИАМО (БАЛАШИХА) - 16 ноя. Глава Балашихи Сергей Юров побывал на Керамической улице в микрорайоне Железнодорожный Балашихи и оценил работу котельной №35, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Котельная уже 29 лет обслуживает жителей разных районов Железнодорожного. Тепло и горячую воду получают 60 высоток и 6 соцобъектов. В ходе визита на котельную стало понятно, что объект справляется с поставленными задачами, однако его необходимо модернизировать для обеспечения стабильности и энергетической безопасности населения.

При поддержке губернатора Подмосковья в Балашихе уделяют большое внимание реконструкции и развитию объектов коммунального хозяйства. В настоящее время в городском округе ведутся работы по строительству и модернизации котельных в микрорайонах Салтыковка, Ольгино и Северный.