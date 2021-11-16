РИАМО - 16 ноя. В Мытищах возбудили уголовное дело по факту оказаний услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в доме для пожилых людей, там выявили факты жестокого обращения с постояльцами, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Ранее в одной из соцсетей опубликовали видео о жестоком обращении с пожилыми людьми в частном доме для престарелых. На видео можно увидеть, что одна из постояльцев привязана к кровати, а еще одна рассказывает о фактах жестокого с ней обращения.

На сегодняшний день следователи осмотрели помещение пансионата, запросили учредительные документы, договоры с обслуживающим персоналом на оказание услуг, должностные инструкции и другие документы.

Также специалисты изучили видео, которые были размещены в Сети, установили и опросили постояльцев, которые принимали участие в видеоролике. Они отметили, что никаких противоправных действий не было. Травматолог провел медосвидетельствование и отметил, что внешних видимых телесных повреждений у пожилых постояльцев не выявлено.

Кроме того, были опрошены еще 15 постояльцев. Они также рассказали, что каких-либо противоправных действий со стороны работников в отношении них не было.

Сейчас разыскивают бывшую работницу учреждения, которая сняла и выложила видео в интернет.

В рамках расследования возбужденного уголовного дела планируют установить все обстоятельства и детали данного инцидента. Ход расследования поставлен председателем СК России Александром Бастрыкиным на контроль в центральном аппарате ведомства.