РИАМО - 16 ноя. 75 лучших педагогических команд РФ, в числе которых и учителя электростальского лицея №8, будут бороться за звание лучших в финале метапредметной олимпиады «Команда большой страны», сообщает пресс-служба администрации Электростали.

Победители регионального этапа — учитель математики Мария Красильникова, учитель русского языка и литературы Мария Мирошниченко, учитель иностранных языков Наталья Родина, учитель истории и обществознания Николай Овденко представят Московскую область на всероссийском уровне.

Они будут бороться за звание лучших на всероссийском очном этапе 1-3 декабря в Москве.

Всего в первом этапе олимпиады приняли участие свыше 4 тыс. команд из 84 российских регионов.