РИАМО (БАЛАШИХА) - 16 ноя. 41 спортсмена отправили на службу по призыву в спортивную роту ЦСКА Вооруженных сил РФ, расположенную в микрорайоне Северный Балашихи, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

На торжественном митинге, посвященном отправке новобранцев, на сборном пункте в микрорайоне Железнодорожный присутствовали военный комиссар Московской области полковник Алексей Астахов, военный комиссар Балашихи и Реутова Сергей Чиркин, замглавы администрации округа Михаил Объедков, ветеран Вооруженных сил генерал-лейтенант Борис Овсянников, юнармейцы.

«Сразу по выправке призывников видно, что они посвятили ни один год занятиям спортом и достигли серьезных результатов, став мастерами и кандидатами в мастера спорта. Я желаю, чтобы результаты ребят постоянно росли. Мы верим, что еще увидим и услышим их имена на крупнейших соревнованиях, где они будут отстаивать честь России», - сказал Астахов.

Он добавил, что в ВС РФ - 17 спортивных рот, в том числе в Балашихе, каждая из которых численностью около 80 человек. Спортроты создавались для того, чтобы ребята, которые в них служат, не теряли свои навыки, а наоборот совершенствовали свои результаты.

Из 41 призывника - 21 - жители Подмосковья, 6 - из Балашихи. Все они кандидаты или члены сборной России. В ходе службы они сначала пройдут курс молодого бойца, а затем приступят к тренировкам для участия в соревнованиях в составе сборной России.

От имени главы округа Объедков пожелал ребятам достойно пройти военную службу, стать настоящими мужчинами, патриотами своей страны и вместе с Астаховым вручил памятные подарки.

С 2013 по 2020 годы военнослужащие спортроты Балашихи на международных и всероссийских соревнованиях завоевали более 1,1 тыс. медалей: 397 золотых, 401 серебряных и 339 бронзовых.

Призывник из Балашихи 22-летний Даниил Передельский из спортивной семьи. Он с 4 лет занимается бейсболом, играя за спортклуб СШОР «Метеор». В качестве игрока данного клуба, как и несколько его одноклубников, играет за сборную России, побеждая на чемпионатах России, мира, Европы и других.

Даниил окончил Российскую государственную академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ по специальности менеджмент. Диплом защитил на английском языке. К службе в армии относится очень положительно.

«Я уже успел познакомиться с ребятами. Они занимаются самыми разными видами спорта. Будем надеяться, что наша рота станет единой семьей. Ожидаю хорошей службы, а также достижения высоких результатов в спорте», - отметил Передельский