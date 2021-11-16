РИАМО - 16 ноя. Сотрудники лицензионно-разрешительной работы ГУ Росгвардии по Москве проверили, как горожане хранят свое оружие. Более 2 тыс. единиц оружия хранились неправильно, сообщила пресс-служба ведомства.

Проверка стала частью комплексного профилактического мероприятия «Гражданское оружие». Инспекторы посетили более 13,5 тыс. владельцев оружия. Около 500 рейдов были направлены на граждан в возрасте от 18 до 21 года, примерно в 10 случаях у них были обнаружены факты грубого нарушения законодательства. Разрешительные документы на оружие этих граждан были аннулированы.

Инспекторы обнаружили свыше 2 тыс. нарушений правил оборота оружия и более 2 тыс. единиц оружия инспекторы изъяли.

С начала 2021 года сотрудники Росгвардии выявили в Москве более 19 тыс. нарушений при обеспечении сохранности оружия. В итоги они изъяли примерно 11,5 тыс. единиц оружия и 10 тыс. патронов.