РИАМО - 16 ноя. В Минобороны России рассказали, что Международная космическая станция находится ниже фрагментов спутника, который был ранее разрушен в ходе проведенных Россией испытаний, обломки не являются угрозой для МКС, сообщает ТАСС.

Ранее Минобороны России сообщило, что успешно провело испытание по поражению недействующего космического аппарата «Целина-Д».

Специалисты военного ведомства смоделировали движение фрагментов спутника и действующих космических аппаратов, в том числе МКС. Их орбиты находятся в разных плоскостях.

Российская система контроля космического пространства осуществляет непрерывный контроль и прогнозирование ситуации. В Минобороны России подчеркнули, что заявления о рисках для МКС не соответствуют действительности.

Фрагменты уничтоженного спутника были внесены в каталог контроля космического пространства и взяты на сопровождение.

Ранее в Минобороны отмечали, что Россия укрепляет обороноспособность страны, которая исключает возможность внезапного нанесения ущерба в комической сфере или космическими средствами.