РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 ноя. В многоквартирном доме на улице Космонавтов в Люберцах из крана течет ржавая вода, жители дома пожаловались и поделились видео грязной воды на странице mylubertsy в Instagram.

Пользователь @katerina.1990e ответила, что подача коричневой воды скоро прекратится.

«Я тоже живу на ул. Космонавтов, такой воды никогда не наблюдала», - написала @savenko5698.

В Люберецком городском жилищном тресте информацию подтвердили.

«В доме на улице Космонавтов была авария, которая требовала временной остановки подачи горячей воды. Ввиду того, что авария была достаточно существенной, было принято решение о закрытии воды прямо из котельной», - отметил заместитель руководителя отдела по работе со СМИ АО «ЛГЖТ» Алексей Щедров.

В настоящий момент заменили задвижки на трассе и в многоквартирном доме.

«После пуска горячей воды может наблюдаться некоторое время пониженное качество воды. К сожалению, в аварийных ситуациях такое может происходить», - добавил Щедров.

По его словам, на восстановление качества воды уходит от 1 до 3 часов.