РИАМО - 16 ноя. В Электростали прошло открытие VIII Международного фортепианного фестиваля «Подмосковные вечера искусств», сообщает пресс-служба администрации городского округа.

На сцене ДК им. Карла Маркса прозвучали произведения Шопена, Листа и Гершвина в виртуозном исполнении пианиста из Санкт-Петербурга, доцента Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова Олега Вайнштейна.

Также в рамках фестиваля в Музыкальном колледже им. А.Н. Скрябина прошел мастер-класс Вайнштейна.

Художественный руководитель фестиваля — профессор Российской академии музыки имени Гнесиных, заслуженный артист России Юрий Богданов. Благодаря его трудам и поддержке министерства культуры Московской области жители Подмосковья встречаются с прославленными мастерами фортепианного искусства, а преподаватели и юные дарования, обучающиеся музыкальному искусству, получают мощный творческий и профессиональный импульс.