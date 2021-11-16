РИАМО - 16 ноя. Специальным стендом огородили место обрушения стены в торговом центре «На Беговой» на севере столицы, сам торговый центр продолжает работу, передает корреспондент РИАМО.

Вечером во вторник во время ремонтных работ в ТЦ обрушились часть стены и строительные леса с рабочими. По данным СМИ, пострадали 3 человека.

Сотрудники МЧС закончили работу и покинули место событий. Торговый центр продолжает работать.

На месте находятся сотрудники правоохранительных органов и следователи. Охрана торгового центра не дает комментариев и запрещает журналистам проводить съемку.

По факту ЧП прокуратура начала проверку.