РИАМО - 16 ноя. Специальным стендом огородили место обрушения стены в торговом центре «На Беговой» на севере столицы, сам торговый центр продолжает работу, передает корреспондент РИАМО.
Вечером во вторник во время ремонтных работ в ТЦ обрушились часть стены и строительные леса с рабочими. По данным СМИ, пострадали 3 человека.
Сотрудники МЧС закончили работу и покинули место событий. Торговый центр продолжает работать.
На месте находятся сотрудники правоохранительных органов и следователи. Охрана торгового центра не дает комментариев и запрещает журналистам проводить съемку.
По факту ЧП прокуратура начала проверку.
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