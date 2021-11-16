РИАМО - 16 ноя. Всего при обрушении стены и строительных лесов в торговом центре «На Беговой» в столице пострадали 3 человека, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в 18:40 во вторник во время проведения ремонтных работ.

Площадь обрушения на первом этаже здания составила 5 кв. м. Инцидент произошел по адресу: Хорошевское шоссе, д. 16, корп. 3, стр. 3.

По данному факту московская прокуратура организовала проверку.

В Сети опубликованы первые фото обрушения стены в ТЦ на севере Москвы>>