РИАМО - 16 ноя. В Подмосковье 1 октября стартовала акция «Сдай старые шины на переработку!», «Мегабак» уже принял порядка 20 тыс. автопокрышек – это 2,3 тыс. куб. м шин или полный комплект резин для 5 тыс. машин, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

Жители Подмосковья могут сдать ненужные покрышки и выиграть сертификат на покупку новых колес для своего автомобиля. Для того, чтобы принять участие в акции, нужно привезти старые шины на «Мегабак» или пункты переработчиков «Орис Пром», «Чеховский регенеративный завод», «Дмитровский РТИ». Затем сфотографироваться с шинами на любом из указанных в списке адресов пунктов приема и разместить фотографию на своей странице в Instagram, добавить хештэг #сдалшинынаМегабак. Потом нужно положить покрышки в специально предназначенные для этого контейнерные емкости.

«Хочу напомнить, что необходимо не только правильно утилизировать автомобильные шины, но и вовремя менять шины. Не стоит откладывать процесс перехода с летней резины на зимнюю до снегопада, позаботьтесь о своей безопасности и о безопасности других участников дорожного движения», - подчеркнул глава министерства ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Победителей определят после окончания акции. Ими станут авторы самых необычных фото, они получат сертификаты на приобретение новых шин.