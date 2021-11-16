РИАМО - 16 ноя. Инспекторы отдела по делам несовершеннолетних УМВД России по городскому округу Электросталь провели мероприятие «Противодействие экстремизму и терроризму» для учеников средних классов общеобразовательной школы №5. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Данное мероприятие направлено на профилактику экстремистских идей среди молодежи.

Полицейские разъяснили учащимся понятия международного терроризма и экстремизма, его виды и формы. Им также напомнили о важности проявления уважения по отношению к представителям других национальностей и религий.

Еще детей проинформировали о недопустимости оказания поддержки материалам, способным разжечь ненависть и вражду между людьми.

В конце беседы полицейские пожелали школьникам быть рассудительными, добрыми и отзывчивыми.