РИАМО - 16 ноя. Первые снимки после обрушения части стены и строительных лесов с рабочими в торговом центре «На Беговой» опубликовала столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

На фотографиях видны обломки стены, погнутая труба, сломанные строительные леса. Часть помещения в пыли.

Инцидент произошел во вторник в 18:40. В результате ЧП пострадали 2 человека, их передали медработникам.

Площадь обрушения составила 5 кв. м. ЧП случилось по адресу: Хорошевское шоссе, д. 16, корп. 3, стр. 3.