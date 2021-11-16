РИАМО - 16 ноя. На мемориальном комплексе «Героям-панфиловцам» в Волоколамске состоялось мероприятие, посвященное легендарному подвигу, героев почтили минутой молчания и памятной панихидой на месте их захоронения в деревне Нелидово. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Ровно 80 лет назад при обороне Москвы от немецко-фашистских захватчиков в бою у разъезда Дубосеково совершили свой бессмертный подвиг 28 бойцов из дивизии генерала Панфилова, уничтожив около 20 немецких танков и остановив наступление немцев.

В памятном мероприятии приняли участие глава Волоколамского округа Михаил Сылка, внучка генерала Панфилова Айгуль Байкадамова, представители посольств Казахстана и Киргизии, депутаты Мособлдумы, члены Ассамблеи народов Евразии, ветераны и юнармейцы.

В этот памятный день произошел обмен капсулами с землей с территории формирования 316 стрелковой дивизии Республики Казахстан и земли легендарного Волоколамского рубежа 1941 года.

В церемонии обмена капсулами приняли участие заместитель руководителя управления социального благосостояния города Алматы Жанибек Каратаев и глава Волоколамского округа Михаил Сылка.

Мероприятие завершилось традиционным возложением цветов и венков к подножию мемориала.