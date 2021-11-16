РИАМО - 16 ноя. Частичное обрушение стены произошло при проведении ремонта на первом этаже здания торгового центра на Хорошевском шоссе в Москве, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Стена и строительные леса с рабочими упали на площади 5 кв. м. ЧП произошло по адресу: Хорошевское шоссе, д. 16, корп. 3, стр. 3.

Спасатели вытащили двоих пострадавших, их передали медикам.

По данным открытых источников, по этому адресу находится ТЦ «На Беговой».