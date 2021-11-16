РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 ноя. Земельные участки под строительство школы и воспитательно-образовательного комплекса из школы и детсада в микрорайоне Павшинская пойма подмосковного Красногорска планируют сформировать в I квартале 2022 года, сообщили в администрации горокруга.

Пользователь serval81 в комментариях к посту в Instagram-аккаунте временно исполняющего полномочия главы городского округа Дмитрия Волкова обратил внимание на нехватку в микрорайоне школ и детсадов.

Представитель администрации сообщил в ответ, что в микрорайоне Павшинская пойма планируется строительство школы на 1,1 тыс. мест на участке между улицами Авангардной и Центральной в районе дома 36. Кроме того, в районе домов 10 и 14 по Красногорскому бульвару планируется разместить воспитательно-образовательный комплекс, в который войдут школа на 1,5 тыс. мест и детский сад на 200 мест.

В настоящее время завершен процесс возврата земельных участков в муниципальную собственность.

«Управление земельно-имущественных отношений совместно с управлением градостроительной деятельности проводит работу по приведению в соответствие и формированию земельных участков для дальнейшего строительства, сроки окончания работ - I квартал 2022 года. После завершения данных работ можно будет приступить к разработке проекта и строительству», - отметил представитель администрации.