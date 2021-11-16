РИАМО - 16 ноя. Чемпионка Олимпийских игр 2006 года по фигурному катанию Татьяна Тотьмянина рассказала, насколько честна конкуренция между парами в шоу «Ледниковый период». По словам спортсменки, программу не стоит воспринимать как серьезное спортивное соревнование, а оценки судей будут зависеть от прогресса участников, а не от их мастерства, пишет Газета.ru.

«Не надо заигрываться и думать, что это у нас Олимпийские игры. Все-таки это замечательное семейное шоу, и каждая пара здесь существует в рамках своих возможностей», - сказала Тотьмянина.

По мнению спортсменки, судьи проекта оценивают прогресс пар, который они достигают в каждом этапе, а разница в мастерстве не станет решающим фактором при определении победителя.

Тотьмянина отметила, что высота полученных участниками оценок зависит от того, сколько времени и усилий они посвящают проекту.