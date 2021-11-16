РИАМО - 16 ноя. Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила размещение поликлиники без стационара по адресу: Кутузовский проспект, вл. 16, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Сейчас по этому адресу реконструируют неиспользуемое здание, в котором по решению ГЗК могли разместиться офисы, магазины, банки, объекты питания и коммунальных услуг, проведение выставок и организация парковок.

Как отметила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, по результатам общественных онлайн-обсуждений данного проекта принято решение о добавлении еще одного вида разрешенного использования участка – «поликлиника без стационара».

По ее словам, общая поэтажная площадь строения в итоге может составить 4950 кв. м.