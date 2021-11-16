РИАМО - 16 ноя. Причиной периодических отключений электричества в многоквартирных домах в микрорайоне Дзержинец в подмосковном Пушкине является реконструкция на трансформаторной подстанции, завершить работы планируют к 21 ноября, сообщили РИАМО в пресс-службе министерства энергетики Московской области.

Ранее в редакцию РИАМО поступили обращения жителей микрорайона с жалобами на периодические длительные отключения света без предупреждения.

«В микрорайоне Дзержинец в ноябре текущего года были зафиксированы три технологических нарушения электроснабжения продолжительностью не более двух часов каждое», - сказали в пресс-службе.

Причиной стало существенное превышение расчетной нагрузки на энергооборудование. В данный момент Пушкинское производственное отделение АО «Мособлэнерго» выполняет ряд мероприятий по увеличению мощности оборудования.

В частности, там проводится реконструкция распредустройства 6кВ трансформаторной подстанции. Работы планируют завершить в срок до 21 ноября.

Для безопасного производства работ требуется временное ограничение электроснабжения. Жителей призвали отнестись с пониманием и принесли извинения за доставленные неудобства.