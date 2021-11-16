РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 16 ноя. В колледже «Московия» в Домодедове состоялось торжественное открытие VIII Открытого регионального чемпионата WorldSkills Russia Московской области-2022 по компетенции «Сервис на воздушном транспорте», сообщил врио главы Домодедова Михаил Ежокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«В соревнованиях примут участие 30 студентов и 14 экспертов колледжа из городских округов Домодедово, Подольск, Ленинского округа и Москвы. <...> Победители примут участие в финале X Национального чемпионата «Молодые профессионалы-2022», который состоится в городе Саранск в мае 2022 года», - написал Ежокин.

Он отметил, что домодедовские студенты считаются абсолютными чемпионами этой компетенции уже 5 лет.

Повышение стандартов подготовки кадров по стандартам WorldSkills является одним из президентских проектов «Образование»