РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 16 ноя. В феврале 2022 года в филиале домодедовской стоматологии микрорайона Южный откроются детские кабинеты, сообщил врио главы округа Михаил Ежокин.

«Скоро в этих помещениях откроются современные кабинеты детской стоматологии. В филиале домодедовской стоматологии в микрорайоне Южный начинаются ремонтные работы. Уже в феврале 2022 года здесь откроются дополнительные детские кабинеты», - написал Ежокин в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что домодедовские стоматологи каждый год показывают высокие результаты.