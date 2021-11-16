РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 16 ноя. Каток на площади 30-летия Победы в городском округе Домодедово заработает в начале декабря, сообщил врио главы муниципалитета Михаил Ежокин.

В настоящее время активно идут работы по монтажу катка на главной городской площади, вход на него будет бесплатный. Система охлаждения позволит кататься и в плюсовую температуру, вплоть до марта.

«Открытие катка запланировали на начало декабря, также будет работать теплый пункт проката коньков, кафе, ячейки для хранения вещей, магазин сувенирной продукции, туалеты», - написал Ежокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

С середины декабря откроется трехскатная горка, а также прокат тюбингов.