РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 ноя. Двоих ранее судимых мужчин задержали полицейские подмосковного Красногорска за грабеж, сообщили в пресс-службе УМВД России по горокругу.

В дежурную часть УМВД России по горокругу Красногорск поступило заявление от 28-летнего местного жителя. Он рассказал о том, что двое неизвестных напали на него вблизи улицы Ильинский тупик, когда он выходил из такси, нанесли ему телесные повреждения и похитили мобильный телефон, банковскую карту и денежные средства. Сумма материального ущерба составила 21 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Красногорского отдела полиции по подозрению в совершении преступления установлены и задержаны двое ранее судимых мужчин 22 и 36 лет.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж».

Красногорским городским судом фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.