РИАМО - 16 ноя. Премия «Знание» состоится впервые в этом году, она присуждается за выдающийся вклад в сфере просвещения, сообщил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

«По сути это «Оскар» в сфере просвещения. В этом году она (премия – ред.) состоится в первый раз. Мы ее учредили для признания заслуг в сфере просвещения, чтобы в очередной раз подтвердить высокий статус лектора», — сказал Древаль в эфире телеканала «Москва 24».

Он отметил, что премия состоит из 15 номинаций. В каждой будет определен лучший просветитель и лучший проект. Итоговый состав лауреатов будет определять почетное жюри, куда войдут выдающиеся деятели из всех сферы образования.

Древаль отметил, что это очень почетная премия. Он уверен, что награждение премией будет мотивировать остальных вкладываться в сферу знаний и просвещения.

Премия российского общества «Знание» учреждена для признания достижений российских деятелей просвещения – преподавателей, лекторов, школьных учителей, блогеров, компаний, СМИ и других людей и проектов из разных областей, ведущих просветительскую деятельность.

Церемония награждения состоится 7 декабря, а 29 ноября станут известны претенденты на премию.