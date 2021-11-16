РИАМО (КОРОЛЕВ) - 16 ноя. Каратисты из Королева завоевали более 20 медалей на региональных соревнованиях, сообщил «РИАМО в Королеве» тренер команды Рамил Гасанов.

Региональные соревнования по всестилевому карате прошли в Люберцах 14 ноября. В них приняли участие более 250 бойцов из Королева, Щелкова, Одинцова, Люберец, Наро-Фоминска, Подольска, Дубны, Мытищ, Лыткарина, Серпухова, Москвы и Тверской области.

Каратисты школы чемпионов Рамила Гасанова показали отличный результат и привезли 14 золотых медалей, 6 серебряных и 4 бронзовых. В пяти финальных боях бойцы из Королева боролись за 1 и 2 место.