РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 ноя. В подмосковном Подольске задержали рецидивиста из Волгоградской области, подозреваемого в растрате денежных средств с чужой банковской карты, сообщил помощник прокурора Ян Паскарь.

Неизвестный, проходя мимо дома №21 на улице Кирова, подобрал на тротуаре банковскую карту ПАО «Сбербанк». С умыслом тайного хищения денежных средств с банковской карты незаконно провел оплаты товаров в разных магазинах Подольска на общую сумму 5 987 рублей.

Подольская городская прокуратура в соответствии с действующим законодательством РФ признала законным и обоснованным возбуждение СУ УМВД России по Подольску уголовного дела по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража с банковского счета) в отношении неустановленного лица.

По подозрению в совершении преступления задержали ранее судимого за аналогичные преступления уроженца Волгоградской области.

Подольским городским судом с учетом мнения городской прокуратуры в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия по установлению истины по делу. Ход следствия контролируется городской прокуратурой.